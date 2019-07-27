Процессорный кулер Navis Evo SilentiumPC

2019-07-27, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Navis Evo SilentiumPC ; [115]
Польская компания SilentiumPC выводит на рынок новые универсальные кулеры. Радиаторы различных размеров, а также доступно светодиодное освещение RGB.

Новая серия Evo добавляет керамические подшипники, различную отделку труб и несколько световых эффектов (совместимо с программным обеспечением материнской платы). Радиаторы выпускаются с размерами 120, 240, 280 или 360 мм, а также поддерживают резьбовые зажимы TR4, за исключением версии 120 мм. Водоблок совмещен с насосом и имеет медное основание, а радиаторы полностью используют алюминий. Это увеличивает эффективность охлаждения в целом, и более высокие тактовые частоты.


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