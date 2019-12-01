Процессорный кулер SilentiumPC Fortis 3 RGB

Башенный кулер включает в себя новый вентилятор Stella HP RGB 140 мм SE PWM. Вентилятор с новой конструкцией лопастей обеспечивает улучшенные характеристики воздушного потока и снижения уровня шума. Благодаря поддержке PWM, 140-мм вентилятор Stella HP RGB может работать со скоростью вращения от 500 до 1400 об/мин.

Асимметричная компоновка Fortis 3 RGB позволяет установить высокие модули памяти. Высота кулера составляет 158 мм , что удовлетворяет стандартам современных корпусом. Кулер имеет 5 медных тепловых трубок, толщина которых 6 мм. Ребра радиатора изготовлены из алюминия.

Установка башни SilentiumPC Fortis 3 RGB очень простая. Процессорный кулер совместим с Intel LGA 1151, 1150, 1155, 1156, LGA 2066, 2011-3, 2011, LGA 1366, LGA 775, а также AMD AM4, AM3 (+), AM2 (+), FM2 (+) и FM1. Стоимость башенного кулера составляет 43 евро.