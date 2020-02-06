Процессорный кулер SilverStone Outs Argon AR12 RGB

SilverStone сегодня обновил линейку процессорных кулеров Argon AR12 RGB.

AR12 представляет собой башенный кулер на четырёх тепловых трубках, и рассчитанный на тепловые нагрузки до 125 Вт, в сочетании с RGB-вентилятором со светодиодной подсветкой.

Медные тепловые трубки толщиной 6 мм напрямую соприкасаются с центральным процессором у основания. Он вентилируется 120-миллиметровым вентилятором, которая вращается со скоростью от 700 до 2200 оборотов в минуту, выталкивая до 68,9 кубических футов в минуту воздуха с выходным шумом от 9 до 29 дБА.

Поддерживаемые типы сокетов процессора: AM4, LGA115x и LGA2066. Размеры 128 мм х 154 мм х 75 мм (ШхВхГ), весит 632 г. Вентилятор использует 4-контактный ШИМ-вход для своей основной функции и классическое 4-контактное RGB-соединение для освещения.