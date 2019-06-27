Прочный гаджет Nomu M8

Основная и фронтальная камеры Nomu M8 получили сенсоры с разрешением 21 Мп и раздельные модули вспышки. Фронталка с программным бьютификатором оснащена функцией Selfie Softlight для корректировки тона лица. Встроенный аккумулятор емкостью 2950 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, которая позволяет сократить время, проводимое устройством на «привязи» у розетки. За разблокировку аппарата отвечает сканер отпечатков пальцев на задней крышке.Смартфон оснащен HD-дисплеем диагональю 5,2 дюйма, прикрытым защитным стеклом с антибактериальным покрытием. Корпус аппарата защищен от воды, пыли и экстремальных условий использования по стандартам IP68, IP69K и военному MIL-STD-810G. Несмотря на внушительную «броню», толщина новинки составляет 9,7 мм. За производительность гаджета отвечает мобильная платформа MediaTek MTK6750T, объём оперативной и встроенной памяти составляет 4 и 64 ГБ соответственно.Стоимость новинки составит 229 долларов.