Прочный смартфон Blackview BV9600 Pro

6,21-дюймовый AMOLED-дисплей поддерживает режим повышенной чувствительности для управления гаджетом в перчатках даже при тридцати градусном морозе. За производительность Blackview BV 9600 Pro отвечает связка из процессора MediaTek Helio P60, графического чипа Mali-G72 MP3 и 6 ГБ оперативной памяти, а за автономность — аккумулятор ёмкостью 5580 мАч с функцией беспроводной зарядки. Смартфон оснащён двойной тыльной камерой с датчиками на 16 и 8 Мп, разрешение фронталки составляет 8 мегапикселей. Предусмотрен и модуль NFC для бесконтактных платежей.«Неубиваемый» смартфон сертифицирован сразу по нескольким стандартам защиты: военному MIL-STD-810G и IP68/IP69K. Он сохраняет работоспособность при тряске, перепадах температуры и погружении в воду на глубину более 1 метра длительностью 30 минут. Корпус из ударопрочного сплава дополнительно усилен защитными вставками по углам — с таким аппаратом можно смело отправляться на дачу, в поход и даже на стройку.О стоимости новинки пока неизвестно.