Прочный смартфон Doogee S90 Pro

Предусмотрено 6 Гб оперативки и 128 Гб пользовательской памяти. В конфигурацию смартфона вошли основная камера с разрешением 16 Мп + 8 Мп, фронталка на 8 Мп, NFC, а также АКБ емкостью 5050 мАч с быстрой зарядкой мощностью 24 Вт и 10-ваттной беспроводной зарядкой.Корпус Doogee S90 Pro сделан из металла. Заявлена защита по стандартам IP68 и IP69K, а также MIL-STD-810G. Диагональ экрана составляет 6.18 дюйма, а пропорции – 18:9. Сердцем модели стал процессор MediaTek Helio P70.Стоимость новинки составит 290 долларов.