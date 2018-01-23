Прочный смартфон LG X4

Компания LG , выпустит смартфон в первой половине 2018 года, с повышенной прочностью . Среди прочего стоит отметить фотомодули на 5 и 13 Мп, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, аккумуляторную батарею емкостью 3000 мАч, поддержку 4G LTE, адаптеры Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, приемник GPS и модуль NFC.Гаджет получил 5,3-дюймовый дисплей формата HD (720 × 1280 пикселей). За быстродействие отвечает четырехъядерный чипсет Snapdragon 425 от Qualcomm (частота 1,4 ГГц) и 2 ГБ RAM. Для хранения предусмотрен флеш-модуль на 32 ГБ с возможностью расширения памяти картами формата microSD.Стоимость такого гаджета составит $280.