Продан уже 1 миллион смартфонов Samsung Galaxy Fold

Примерно месяц назад стало известно о том, что первая партия Samsung Galaxy Fold была распродана в Китае за считанные минуты. Судя по новым заявлениям корейского производителя, складной смартфон вызвал ажиотаж не только в Поднебесной. Сообщается, что продажи Galaxy Fold уже превысили один миллион экземпляров. И это за устройство, цена которого превышает 2000 долларов! Изначально Samsung планировала реализовать от 500 тысяч до миллиона смартфонов, а уже сейчас компания заявила о намерении продать 6 миллионов Galaxy Fold в 2020 году.