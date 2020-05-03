Продано 10 миллионов смартфонов Redmi Note 8 Pro

Бренд Redmi объявил о том, что на текущий момент продажи смартфона Redmi Note 8 Pro перевалили за 10 миллионов экземпляров. Такого результата удалось достичь всего за восемь месяцев с момента выхода в августе прошлого года.

Напомним, что смартфон оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, загнутым со всех сторон корпуса 3D-стеклом, квадрокамерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, производительным процессором MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.