Продано 170 000 смартфонов Realme 3 Pro за 8 минут

Бренд Realme похвастался успешными продажами смартфона Realme 3 Pro, который был представлен неделю назад. Итак, смартфон, который часто называют главным конкурентом Redmi Note 7 Pro, купили 170 000 пользователей за 8 минут. Таким образом, вся стартовая партия двухсотдолларового смартфона была распродана меньше чем за десять минут.

Напомним, что Realme 3 Pro оснащается мощным процессором Snapdragon 710, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и стеклом Gorilla Glass 5, аккумулятором на 4045 мАч с быстрой зарядкой VOOC 3.0 мощность 20 Вт, 4/6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной камерой на 16 и 5 Мп с главным датчиком Sony IMX519, фронтальной камерой на 25 Мп, защитой от пыли и брызг, системой охлаждения и предустановленной ОС Android 9.0. Цена смартфона составляет 200, 245 и 260 долларов в зависимости от версии.