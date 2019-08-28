Продано 3 миллиона смартфонов Honor 9X

Компания Honor отчиталась о продажах смартфонов Honor 9X и 9X Pro, которые пока доступны только в Китае. За 29 дней с начала продаж было реализовано более 3 миллионов устройств. Ранее в Honor заявляли о намерении продать 20 миллионов смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.

Напомним, что Honor 9X и Honor 9X Pro оснащаются предустановленным компилятором Ark, файловой системой EROFS, операционной системой Android 9 Pie, фирменным процессором Kirin 810, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, а также аккумуляторами на 4000 мАч. Стандартная модель получила двойную тыльную камеру с датчиками на 48 Мп и 2 Мп, а старшая – модули на 48, 8 и 2 Мп.