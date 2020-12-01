Продано 300 тысяч смартфонов Redmi Note 9 5G

Бренд Redmi похвастался успехами смартфонов Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G, которые только сегодня стали доступны для покупки. Сообщается, что всего за 12 часов со старта продаж было реализовано 300 тысяч устройств. Какая именно модель оказалась самой популярной, не уточняется. Как и обычно, смартфоны данной линейки могут похвастаться отличным соотношением цены и характеристик. Redmi Note 9 5G стоит 197, 227 и 258 долларов за версии с 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти. За Note 9 Pro 5G в Китае просят 274 и 304 доллара за варианты с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти.