Продано полмиллиона смартфонов Xiaomi Mi 10

В феврале компания Xiaomi представила флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, которые продавались пока только в ходе молниеносных распродаж. Сегодня китайский производитель сообщил, что конец февраля было реализовано 490 тысяч устройств. Отмечается, что Xiaomi продает все смартфоны, которые выпускаются на сильно ограниченных из-за коронавируса производственных линиях.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 Pro характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт.