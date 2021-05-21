Продано три миллиона смартфонов Xiaomi Mi 11

Компания Xiaomi объявила о том, что флагманские смартфоны Mi 11 разошлись в количестве трех миллионов экземпляров. Такого результата китайский производитель достиг за четыре месяца – с января по апрель. Если же учесть Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, которые вышли позже, то продажи линейки наверняка превысили четыре миллиона устройств.

Напомним, что главными особенностями смартфона является топовая платформа Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, оперативная память LPDDR 5 и флэш-память UFS 3.1, поддержка проводной зарядки на 55 Вт и беспроводной на 50 Вт, аккумулятор ёмкостью 4600 мАч, а также стереодинамики Harman/Kardon.