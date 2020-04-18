Продано уже 10 миллионов смартфонов Honor 9X

Принадлежащий компании Huawei бренд Honor похвастался высокими продажами смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro, которые появились в продаже в июле прошлого года. В одном только Китае за восемь месяцев продаж было продано 10 миллионов устройств. У предшественника Honor 8X на это ушло 173 дня или чуть больше пяти с половиной месяцев.

Напомним, что Honor 8X оснащается 6,5 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19,5:9, занимающим 91% площади передней панели, фирменным чипсетом Hisilicon Kirin 710, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, 16-Мп фронтальной камерой, сдвоенной основной камерой на 20 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки.