Продано уже полмиллиона Xiaomi Mi 11

Компания Xiaomi объявила о том, что флагманский смартфон Mi 11 уже разошелся в количестве 500 000 устройств. Чтобы достичь этой отметки, китайскому производителю понадобилось чуть больше одной недели. Ближайшие цели Xiaomi – выпуск международной версии Mi 11, а также анонс продвинутого Xiaomi Mi 11 Pro.

Напомним, что главной особенностью флагмана стала топовая платформа Qualcomm Snapdragon 888 и 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м, стеклом Gorilla Glass Victus и подэкранным дактилоскопом, который может измерять пульс.