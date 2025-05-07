Продажи Apple Watch вновь упали

Судя по информации специалистов, разработка Apple Watch достигла своего функционального потолка, и это начинает сказываться на продажах. Даже Apple Watch Series 10, от которых ожидали значительных обновлений (в том числе функцию измерения артериального давления), в итоге получили лишь увеличенный размер корпуса, а внутри остался тот же чип и аккумулятор, без серьёзных изменений. По последним данным, именно отсутствие инноваций и новых бюджетных моделей стало причиной того, что поставки Apple Watch сократились на 19% в четвёртом квартале 2024 года.

Согласно отчёту Counterpoint Research, основное падение пришло из Северной Америки, на которую приходится более половины всех поставок умных часов Apple. В 2024 году рынок пережил второй год подряд с отрицательной динамикой, а доля Apple в сегменте продвинутых смарт-часов снизилась на 8 процентных пунктов. Причины очевидны — отсутствие новой модели Apple Watch SE, минимальные обновления в Series 10, а также полное отсутствие новой версии Apple Watch Ultra. Эксперты считают, что ситуация может измениться, если Apple выпустит обновлённые Watch SE и Ultra 3, однако и с этим у компании возникают проблемы. В частности, Apple пытается удешевить SE, заменив корпус на пластиковый, но команда разработки пока не очень довольна качеством результата. Кроме того, неинвазивный сенсор для измерения уровня глюкозы в крови мог бы стать тем самым «убийственным» нововведением, но его внедрение ожидается не раньше, чем через несколько лет.