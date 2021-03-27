Продажи Black Shark 4 превысили 30 миллионов долларов за 5 минут после запуска

Серия Black Shark 4 уже добилась успеха в Китае. Компания объявила, что продажи смартфона достигли примерно 30 миллионов долларов США всего за 5 минут после запуска.

Производитель смартфонов поделился, что его последняя линейка увидела высокие продажи сразу после запуска. Это включает в себя смартфоны Black Shark 4 и 4 Pro от компании. Новинка включает в себя варианты 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ, 12 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. А Pro версия доступна всего в трех вариантах: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и версии 16 ГБ + 512 ГБ. Каждая модель поставляется с разным ценником, но, к сожалению, компания не раскрыла, какой вариант был продан больше всего во всей линейке.