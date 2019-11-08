Продажи HTC в октябре 2019 года упали почти на 50%

Октябрь закрылся для HTC с убытком около 21,57 миллиона долларов при падении продаж на 48,58%. Тайваньская компания решила попытаться выйти на другие менее загруженные рынки, учитывая, что таким компаниям, как Xiaomi, удалось занять приоритетное место на рынке смартфонов.

HTC решила предложить решения для тех, кто использует криптовалюты, с Exodus 1s, смартфоном, способным передавать транзакции в биткойнах без поддержки сторонних производителей, однако все безуспешно. Интерес потребителей к продуктам HTC продолжает снижаться.