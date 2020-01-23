Продажи Motorola Razr стартуют 6 февраля

Складной Motorola Razr будет доступен для предварительного заказа начиная с 26 января, а поступит в продажу 6 февраля. Он будет продаваться за $ 1500, которые глядя на спецификации немного трудно оправдать.

Motorola Razr будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти, батареей на 2,510 мАч и 6,2-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2142 x 876 пикселей. Он также имеет дополнительный 2,7-дюймовый дисплей с разрешением 800 x 600 пикселей, который позволяет просматривать и реагировать на уведомления, не открывая телефон. Этот экран также можно использовать в качестве видоискателя при кадрировании селфи с помощью 16-мегапиксельной камеры телефона.