Продажи Redmi Note 9 в Китае превысили 1 миллион единиц

В конце ноября, компания Redmi запустила серию Redmi Note 9 в Китае. В эту серию входят три смартфона: Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 9 4G. Менее чем через две недели с момента их поступления в продажу, Redmi удалось продать более 1 миллиона единиц этих смартфонов.

Новая серия Redmi Note 9 является эксклюзивной для Китая, ожидается, что те же телефоны будут выпущены с другим брендом на мировых рынках. Вариант Pro уже доступен в Европе как Mi 10T Lite с основной камерой 64 МП. Этот телефон также будет выпущен как Mi 10i в Индии. Аналогичным образом, модель 4G скоро станет официальной как Redmi 9 Power и Redmi 9T с дополнительной камерой.
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