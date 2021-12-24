Продажи флагманов Huawei серии P превысили 100 миллионов

Huawei впервые приступила к разработке Huawei Ascend P1 летом 2011 года, когда Huawei хотела выпустить на рынок свой первый конкурентоспособный флагманский смартфон, чтобы заявить о себе в отрасли. Ван Юнган напомнил, что Huawei вызвала свою исследовательскую группу из Пекина, Шанхая и Сиана, чтобы они прилетели в Шэньчжэнь, чтобы вместе со своей командой в Шэньчжэне помочь в разработке Huawei Ascend P1.
До недавнего времени серия Huawei P50 была довольно запутанной линейкой флагманов. Но на этой неделе Huawei выпустила P50 Pocket, первый в истории флагман-раскладушку со складной крышкой, который доказал, что Huawei снова внедряет инновации в свои флагманы серии P.