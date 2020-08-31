Продажи iPhone 12 упадут в этом году

В последнее время идет очень много обсуждений смартфона iPhone 12, его преимуществ и тонкостей конструкции, но аналитики все же считают, что устройство будет достаточно плохо продаваться в течение первого квартала. Дело в том, что гаджет будет довольно дорогим, заказ версий с большим объемом памяти может вызвать проблемы, да и в целом производитель достаточно прозрачно намекнул на то, что из-за приостановки работы заводов объемы первых партий будут достаточно слабыми, а значит, ожидать какого-то прорыва в продажах не стоит. С другой стороны, в этом нет никаких проблем на самом деле, ведь базовые версии будут представлены в необходимом количестве и купить их сможет любой желающий. Вопрос только в цене для нашего рынка устройств.

Комментарии и отзывы iPhone 12
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