Продажи iPhone X по итогам квартала будут выше, чем ожидалось

Флагманский смартфон iPhone X появился в продаже в начале ноября, то есть, уже в четвёртом квартале. Сейчас аналитики пытаются угадать, каким тиражом аппарат разойдется к концу года. Как сообщает издание DigiTimes со ссылкой на собственные источники из числа компаний, занимающихся упаковкой и тестированием устройств, до конца года купертиновцы реализуют от 30 до 35 млн экземпляров iPhone X. Это заметно больше предыдущие прогнозов аналитиков. А вот в следующем квартале продажи останутся на этом же уровне или же вовсе станут меньше. Также аналитики уверены в том, что в следующем году Apple продаст около 27 млн смарт-часов, хотя предыдущий прогноз был на уровне 23-25 млн.