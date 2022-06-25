Продажи игрового смартфона Poco X4 GT стартуют 4 июля

Poco представила свой новый смартфон Poco X4 GT. Он позиционируется как игровой смартфон.

Poco X4 GT — это ребрендинг популярной китайской модели Redmi Note 11T Pro, выпущенный специально для международного рынка. Но смартфоны отличаются друг от друга. Poco X4 GT получил 6,6-дюймовый ЖК-экран Full HD+ (2460 x 1080 пикселей) с частотой обновления 144 Гц, фронтальную камеру на 20 Мп, основную тройную камеру (64 Мп, 8 и 2 Мп). Производительность гаджету обеспечивает мобильная платформа MediaTek Dimensity 8100.

Емкость аккумулятора составляет 5080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Также стоит отметить наличие сканера отпечатков пальцев на боковой кнопке питания, стереодинамики, поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. Работает смартфон под управлением ​​операционной системы Android 12 с оболочкой MIUI 13 для Poco. Устройство представлено в черном, синем и серебристом цветах.

Poco X4 GT с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти оценен в 379 евро, а версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти продается по цене 429 евро.
Раскрыты характеристики смартфона ASUS ROG Phone 6…
Как мы уже знаем, серия ROG Phone 6 выйдет 5 июля. Смартфон прошел сертификацию TENAA, благодаря которой …
Представлен смартфон Sony Xperia 1 IV с революционной камеро…
Сегодня был официально представлен смартфон Sony Xperia 1 IV. Телеобъектив Sony Xperia 1 IV предлагает не…
iPhone теперь поддерживает Joy-Con…
Вчера на мероприятии WWDC 2022 компания Apple обсудила, как iOS 16 улучшит игровой процесс благодаря обно…
Black Shark 5 Pro оценили в Европе в 800 евро…
Компания Xiaomi выпустила в Европе игровой смартфон Black Shark 5 Pro, который был представлен в Китае ещ…
Опубликован список смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco которые по…
В сети опубликован список моделей компании, которые получат интерфейс MIUI 13.5. Как видите, эти списки м…
Samsung Galaxy A51 начинает получать обновление One UI 4.1 н…
Samsung Galaxy A51 получает обновление Android 12 в Саудовской Аравии и Южной Африке. Напомним, что Galax…
Смартфон Black Shark 5 RS получил две платформы на выбор…
Компания Xiaomi представила сегодня не только смартфоны Black Shark 5 Pro и Black Shark 5, но и модель Bl…
Motorola Moto G 5G получит 90-Гц экран …
Сетевые источники поделились рендерами и подробностями о смартфоне Motorola Moto G 5G нового поколения, к…
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor