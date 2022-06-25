Продажи игрового смартфона Poco X4 GT стартуют 4 июля

Poco представила свой новый смартфон Poco X4 GT. Он позиционируется как игровой смартфон.

Poco X4 GT — это ребрендинг популярной китайской модели Redmi Note 11T Pro, выпущенный специально для международного рынка. Но смартфоны отличаются друг от друга. Poco X4 GT получил 6,6-дюймовый ЖК-экран Full HD+ (2460 x 1080 пикселей) с частотой обновления 144 Гц, фронтальную камеру на 20 Мп, основную тройную камеру (64 Мп, 8 и 2 Мп). Производительность гаджету обеспечивает мобильная платформа MediaTek Dimensity 8100.

Емкость аккумулятора составляет 5080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Также стоит отметить наличие сканера отпечатков пальцев на боковой кнопке питания, стереодинамики, поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. Работает смартфон под управлением ​​операционной системы Android 12 с оболочкой MIUI 13 для Poco. Устройство представлено в черном, синем и серебристом цветах.

Poco X4 GT с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти оценен в 379 евро, а версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти продается по цене 429 евро.