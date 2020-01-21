Продажи наушников Jabra Elite Active 75t стартуют с марта 2020 года

Jabra, лидер в области аудио-решений для пользователей и бизнеса, объявила о выпуске новой модели беспроводных наушников Elite Active 75t, предназначенных для приверженцев активного образа жизни. Наушники представляют собой спортивную версию недавно анонсированной модели Elite 75t. Как и ее предшественники, эта модель обеспечивает превосходное качество звука для общения по телефону и прослушивания музыки, но вместе с тем, Jabra Elite Active 75t обладает повышенной прочностью и специально оптимизирована для использования во время тренировок и занятий фитнесом.

Компактный размер наушников, надежное прилегание, обеспечивающее плотную фиксацию во время занятий спортом и высокую шумоизоляцию

Технология Jabra MySound позволит индивидуально настраивать звучание музыки в приложении Jabra Sound+, основываясь на особенностях слуха конкретного пользователя (выход на рынок: начало II квартала 2020 г.)

Jabra MyControls позволит настроить левый и правый наушник в соответствии с личными предпочтениями управления (выход на рынок: начало II квартала 2020 года)

До 7,5 часов автономной работы и до 28 часов с зарядным чехлом

Четырехмикрофонная технология для кристально-чистого звука в любом окружении

Зарядка с помощью USB-C разъема

Надежная беспроводная связь без прерываний

Устойчивость к воздействию воды и пыли по классу IP57. Гарантия 2 года

Jabra Elite Active 75t на 22% компактнее своего предшественника — модели Elite Active 65t. Благодаря прочному покрытию наушники устойчивы к воздействию воды и пыли, а срок службы батареи увеличен на 89% до 28 часов. Также эта модель отличается более высоким стандартом защиты IP57 (в отличие от IP56 в версии Active 65t). Гарантийный срок — 2 года. Благодаря обтекаемой форме, компактному размеру и разноразмерным ушным вкладышам наушники обеспечивают максимальный комфорт и первоклассную шумоизоляцию. Для этого в процессе разработки специалисты Jabra использовали тысячи снимков ушей, чтобы создать наушники идеальной формы. Пользователи могут полностью погрузиться в прослушивание музыки или в общение с собеседником, или же они могут воспользоваться функцией HearThrough, которая позволяет слышать происходящее вокруг, когда это необходимо. Обычно, когда вы пользуетесь наушниками, ваши индивидуальные особенности восприятия звука не учитываются. Jabra стремится сделать опыт от прослушивания музыки максимально персонализированным, используя информацию об особенностях слуха каждого человека. Основные характеристики и спецификации:Elite Active 75t будут доступны в двух цветах – темно-серый и синий. Рекомендованная цена в рознице 13 999 РУБ. Приобрести новинку можно будет в сети магазинов re:Store. Ожидаемый старт продаж – март 2020.