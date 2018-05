Стало известно, что старт продаж смартфона RED Hydrogen One ожидается в августе. Гаджет RED Hydrogen One оснастят двойной основной и фронтальной камерой, что позволит снимать 360-градусное объёмное видео. А также сообщается, что аппарат RED Hydrogen One должен получить голографический дисплей и поддержку модулей. О стоимости устройства RED Hydrogen One пока не сообщается.