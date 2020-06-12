Продажи смартфона Xiaomi Redmi 9 стартовали

Смартфон Xiaomi Redmi 9 теперь официально доступен, но в определенных регионах. Как было известно ранее, смартфон имеет 6,53 дюймовый экран с разрешением Full HD+. Аппарат получил мобильных процессор Helio G80, с 3 Гб оперативной памяти, также будет версия с 4 Гб ОЗУ. Внутренняя память на 32 Гб и 64 Гб с возможностью расширения с помощью карт памяти microSD.

Что касается камеры, компания оборудовала модель квадрокамерой на 13 Мп, автофокус + широкоуголная 8 Мп, 2+2 Мп и макрокамера 5 Мп. Фронтальная камера получила 8 Мп датчик. Смартфон имеет сканер отпечатков пальцев, акселерометр, датчик приближения и освещения. Гаджет работает на ОС Android 10 с оболочкой MIUI 11. Емкость батареи 5020 мАч. Купить смартфон Xiaomi Redmi 9 можно будет по цене от 139 евро.
Комментарии и отзывы Xiaomi Redmi 9
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