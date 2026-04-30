Xiaomi 17 Max не получит дополнительный экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Xiaomi 17 Max, официальный релиз которого может состояться уже во второй половине следующего месяца. Устройству приписывают наличие 6,9-дюймового плоского OLED-экрана с разрешением 1.5K и очень узкими рамками благодаря технологии LIPO, аккумулятора ёмкостью 8000 мАч, а также поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно. При этом дополнительного экрана на задней панели, как у Pro-моделей серии, в новинке не будет.

Напомним, что Xiaomi 17 Pro Max оснащается батареей ёмкостью 7500 мАч, 6,9-дюймовым LTPO OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2608:1200 точек и пиковой яркостью 3500 нит, 2,86-дюймовым задним дисплеем для динамических уведомлений, 3-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, системой охлаждения с трёхмерным кольцевым радиатором площадью 5533 мм², тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (сенсор главный Light Hunter 950L), 50 Мп (перископический телеобъектив с 5-кратным приближением и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, поддержкой проводной зарядки на 100 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной мощностью 20 Вт.