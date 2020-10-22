Продемонстрировали смартфоны Huawei Mate40 и Mate40 Pro

Huawei столкнулась с проблемами связанными с санкциями. Компания ранее объявила, что переведет свои смартфоны на операционную систему HarmonyOS. Также появилась информация о предстоящих смартфонах Mate40 и Mate40 Pro, которые показали на рендерах.

Глядя на рендеры, можно с уверенностью сказать, Huawei не планирует опускать руки и продолжит работать над грядущей серией Mate40. Смартфон похож на предшественника, но задняя панель имеет отличия, в виде квадрокамеры с нулевым выступом. По слухам, серия Mate40 будет иметь 6,76 дюймовый дисплей с разрешением 1344p и частотой 90 Гц. Емкость батареи составит 4400 мАч. Более подробные характеристики будут объявлены ближе к официальному анонсу.
Комментарии и отзывы Huawei Mate40 и Mate40 Pro
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