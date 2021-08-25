Проектор Acer PL7510 оценен в 210 тысяч рублей

Компания Acer дала старт российским продажам проектора PL7510, который ориентирован на работу в бизнес-сфере. Новинка лазерного типа характеризуется максимальной яркостью 6000 ANSI-люмен, контрастностью 2 000 000:1, разрешением Full HD (1920:1080 пикселей) с функцией просмотра видео в разрешении 2К и 4К UHD, встроенными динамиками и возможностью проекции на 360 градусов. Ранее в России был представлен другой лазерный проектор производителя – Acer PL7610T. Его рекомендованная розничная цена составляет 250 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы Acer PL7510
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