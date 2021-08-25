Проектор Acer XD1320Wi оценен в 67 тысяч рублей

Компания Acer дала старт российским продажам проектора XD1320Wi, рекомендованная цена которого составляет 67 тысяч рублей. Новинка формирует изображения диагональю до 300 дюймов с разрешением 1280:800 пикселей, светодиодной LED-лампой со сроком службы до 30 000 часов в экономном или до 20 000 часов в обычном режиме, максимальной яркостью 1600 ANSI-люмен, контрастностью до 1 000 000:1, 85% охватом цветовой палитры NTSC, функциями Vertical Keystone Correction и Auto Keystone Correction, разъемами HDMI, RCA, D-Sub, 3,5-мм аудиогнездом, габаритами 297:200:68,7 мм и массой 2,1 кг, функцией DLP 3D Ready с для просмотра 3D-видео с очками DLP 3D, встроенными динамиками и функцией Auto Ceiling-Mount для разворота картинки на 180 градусов.