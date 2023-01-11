Проектор BenQ HT 4550 получил ОС Android TV

Компания BenQ пополнила ассортимент проекторов моделями HT 4550i 4K, GP500 4K и HT2060, которые получили светодиодные (LED) источники света. Модель HT2060 характеризуется источником света в виде конструкции из четырёх светодиодов, поддержкой разрешением Full HD, яркостью до 2300 люмен ANSI, 96 охватом цветового пространства Rec. 709, выводом изображения диагональю до 100 дюймов с расстояния 2,5 м, кадровой частотой 60 Гц, задержкой ввода 16 мс, интерфейсами HDMI, USB-A и SPDIF, а также функцией вертикального сдвига линз.

Проектор BenQ HT 4550i 4K может похвастаться поддержкой разрешения 4K, яркостью 3200 люмен ANSI, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, поддержкой горизонтального и вертикального сдвига, задержкой ввода 17,9 мс в режиме 1080p/60 Гц и предустановленной ОС Android TV. Модель GP500 4K отличается от него яркостью 1500 люмен ANSI, 90% охватом DCI-P3, проецированием изображения на 150 дюймов с 4,3 м, предустановленной ОС Android TV, сроком службы источника света 20 тысяч часов и акустикой с четырьмя драйверами.