Проектор Hisense Laser Cinema PX1H выходит в России

Компания Hisense объявила о скором выходе в России ультракороткофокусного лазерного проектора Laser Cinema PX1H. Новинка характеризуется лазерным источником света Trichroma X-Fusion, созданием изображения в разрешении 4K диагональю от 90 до 130 дюймов, 107-процентным охватом цветового пространства BT.2020 благодаря использованию трехцветного лазерного источника света, поддержкой HDR Dolby Vision, расстоянием 48 см для диагонали 130 дюймов), поддержкой автокалибровки, яркостью 2400 люмен с ALR-экраном, технологией MEMC, 30-Вт динамиками с поддержкой Dolby Atmos, тремя интерфейсами HDMI (два стандарта 2.1 с поддержкой eARC и ALLM, а один 2.0), двумя портами USB, разъемом LAN, поддержкой Wi-FI и Bluetooth, предустановленной фирменной ОС VIDAA и заявленным сроком службы 25 тысяч часов. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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