Проектор Redmi Projector Lite Green Edition оценен в $110

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу проектор Redmi Projector Lite Green Edition, который стоит всего 110 долларов. Правда, возможности у новинки тоже довольно скромные. Устройство характеризуется проецируемым изображением до 100 дюймов с разрешением 1080p (формат Full HD), максимальной яркостью 150 CVIA люмен, датчиком ToF для автоматической фокусировки и коррекции изображения, изменением угла проекции посредством ИИ, герметичным оптическим механизмом, сертификат SGS о безопасности для зрения, интерфейсами HDMI и USB 2.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников и колонок.

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