Проектор Xiaomi Mi Smart Compact Projector оценен в 40 тысяч рублей

Помимо смартфонов Mi Note 10 и Redmi Note 8T, компания Xiaomi сегодня представила в России несколько экосистемных гаджетов. Например, это портативные аккумуляторы Redmi 18W Power Bank 20000 mAh и Redmi Power Bank 10000 mAh, которые оценены в 1990 и 990 рублей, соответственно.

Другой новинкой стал проектор Mi Smart Compact Projector, который выдает картинку размеров от 60 до 120 дюймов. Он характеризуется операционной системой Android TV 9.0, поддержкой звука Dolby DTS и ценой 39 990 рублей. Последняя новинка – умный очиститель воздуха Mi Air Purifier 3H, который может устранить 99,97% вредных частиц пыли на площади в 45 квадратных метров всего за 17 минут. Его цена составила 12 990 рублей. Устройства должны появиться в продаже до конца текущего года.