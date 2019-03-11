Профессиональные наушники-вкладыши Sennheiser IE 40 Pro

Sennheiser представила свои профессиональные наушники-вкладыши начального уровня, Sennheiser IE 40 Pro.

Одной из наиболее важных целей профессиональных наушников является звуковая изоляция, являясь предложением начального сегмента новой линейки наушников Sennheiser для IE Pro, Sennheiser IE 40 Pro заявляет о затухании окружающего шума до 26 дБ в корпусе, что довольно прилично по своей цене в 141 долларов. Они вырабатывают частотную характеристику от 20 Гц до 18 000 Гц вместе с сопротивлением цепи 20 Ом, что позволяет использовать его даже на мобильных устройствах. Немецкие производители также заявляют о запатентованной механической конструкции кабеля, которая была реализована с этими наушниками, чтобы минимизировать ущерб из-за грубого обращения с ними, а также улучшить общую эргономику кабеля.