Профессиональные полноразмерные наушники RØDE NTH-100

Компания RØDE объявила о своем долгожданном дебюте на рынке наушников с профессиональными накладными наушниками NTH-100. Сочетая исключительные звуковые характеристики с революционными функциями для превосходного комфорта, дополненные культовым стилем и непревзойденным качеством, которыми славится RØDE, NTH-100 обещают звуковые впечатления, которые вдохновляют на творчество.

NTH-100 оснащены специально подобранными 40-мм динамическими драйверами, которые были тщательно разработаны для обеспечения чрезвычайно точной частотной характеристики и исключительной четкости. Их конструкция основана на специальной звуковой катушке с четырехслойным алюминиевым сплавом сверхвысокого напряжения в качестве сердцевины, которая соединена со сверхжесткой трехслойной майларовой диафрагмой.

Помимо исключительного звучания, наушники NTH-100 очень удобны. Они были оптимизированы для создания длинноформатного контента с несколькими инновационными функциями, предназначенными для снижения утомляемости даже во время самых напряженных сеансов. NTH-100 имеют роскошную алькантару на амбушюрах и оголовье. Это сверхвысококачественный материал, который обычно используется в спортивных автомобилях и модной одежде высокого класса. Чрезвычайно мягкий на ощупь и хорошо дышащий материал усиливает приятные тактильные ощущения с момента надевания наушников.

Наушники поставляются с высококачественным прямым черным кабелем длиной 2,4 м. Также в комплект входят чехол для хранения, переходник с 3,5 мм на 1/4 дюйма для использования с профессиональным аудиооборудованием и набор цветных идентификационных колец для легкой идентификации кабелей.
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