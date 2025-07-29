Профессиональный 5K-монитор Philips 27E3U7903 оценен в 1090 евро

Компания Philips объявила о выпуске на европейский рынок профессионального монитора 27E3U7903, который получил 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 5120:2880 точек (формат 5K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 70 Гц, яркостью до 500 кд/м², точностью цветопередачи Delta E < 2, 160% покрытием цветовой палитры sRGB и 99,5% охватом цветовой гаммы Adobe RGB, сертификацией DisplayHDR 600, Smart KVM-переключателем для использования одного комплекта аксессуаров на нескольких ПК, интерфейсами Thunderbolt 4 (с поддержкой 96-Вт зарядки), портами HDMI 2.1, USB-C и USB-A, поддержкой последовательного подключения и одновременного изображения с двух источников, 5-Мп веб-камерой с микрофоном и поддержкой автоматического кадрирования, двумя 5-Вт стереодинамиками и датчиком PowerSensor 2 для выключения монитора во время отсутствия пользователя. Цена монитора составляет 1090 евро.

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