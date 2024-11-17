Профессиональный монитор BenQ PD2706QN оценен в $430

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов профессиональной моделью BenQ PD2706QN, которая предназначена для фотографов и дизайнеров. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K), кадровой частотой 100 Гц, 95% покрытием цветового пространства DCI-P3, 95% охватом Display P3, 100% sRGB и 100% покрытием палитры Rec.709, сертификацией Calman, антибликовым покрытием Nano Matte, четырьмя режимами работы с предустановленными настройками изображения, портами HDMI и DisplayPort, а также интерфейсом USB-C с функцией подзарядки других устройства мощностью 90 Вт. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 430 долларов.