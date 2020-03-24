Профессиональный монитор BenQ SW321C оценен в $2000

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью SW321C, которая предназначена для профессионалов. Новинка характеризуется 32-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 3840:2160 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика 5 мс, углами обзора 178°, 95- процентным охватом цветового пространства DCI-P3, 99% – Adobe RGB и 100% в –sRGB, 16-битной трехмерной таблицей LUT, калибровкой с точностью DeltaE ≤ 2, частотой обновления 60 Гц, соответствием стандарта HDR10, поддержкой Hybrid Log-Gamma (HLG), интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, портом USB-C с двухпортовым концентратором USB и слотом для карт SD. Монитор появится в продаже в апреле по цене в 2000 долларов.