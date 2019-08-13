Профессиональный монитор ViewSonic ColorPro VP3481

Компания ViewSonic объявила о выпуске профессионального монитора VP3481 ColorPro. Новинка отличается исключительной точностью цветопередачи, высокой детализацией изображения и предназначена для приложений с высокими требованиями к точности отображения цветов.

ViewSonic ColorPro VP3481 построен на 34-дюймовой изогнутой панели с разрешением 3440x1440 пикселей и соотношением сторон 21:9. Монитор может похвастаться высокой частотой обновления 100 Гц, а поддержка AMD FreeSync плавно синхронизирует частоту кадров между видеокартой и монитором, эффективно устраняя прерывания и срывы картинки для плавного воспроизведения видео.

Монитор поставляется с предварительно откалиброванными настройками цвета, обеспечивая 100% охват цветового пространства sRGB и значение Delta E <2. Его совместимость с HDR10 обеспечивает более широкий динамический диапазон с высоким, богатым контрастом и интенсивными цветами.

ViewSonic ColorPro VP3481 оснащается встроенными 5-Вт стереодинамиками, портами USB 3.1 Type-C, DisplayPort, HDMI и стандартной для всех портов опцией защиты контента HDCP 2.2. Предусмотрена здесь и возможность аппаратной калибровки с помощью дополнительного комплекта ViewSonic Colorbration Kit.