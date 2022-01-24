Программная ошибка на iPhone 13

Очевидная проблема с программным обеспечением приводит к тому, что некоторые iPhone 13 отображают розовый фон на экранах и аварийно завершают работу. О проблеме неоднократно сообщалось на дискуссионных форумах Apple и в Reddit. Похоже, единственная общая черта между проблемами заключается в том, что это происходит только с iPhone 13.

Похоже, эта проблема чаще всего встречается в Китае, поэтому Apple обратилась к Weibo, чтобы посоветовать своим клиентам сделать резервную копию, а затем обновить ее до последней версии iOS. Согласно журналу бета-версии iOS 15.3, Apple не выпускала никаких исправлений, связанных с розовым экраном.