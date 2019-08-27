Производитель 1More представил новые беспроводные наушники с Bluetooth 5

Piston Fit Bluetooth - это набор наушников, которые подключены с помощью провода, но обмениваются данными по беспроводной связи.

Наушники сами по себе имеют алюминиевый корпус с магнитной спинкой, так что они могут быть склеены для удобства. Внутри есть 10 мм драйвер, который состоит из слоя титана и слоя ПЭТ пластика. В целом, ipx4 защищен от брызг и пота.

На проводе между ними есть выпуклость с каждой стороны, с аккумулятором на 130 мАч слева и кнопками для работы, микрофонами и портом micro USB для зарядки. Батарея длится 8 часов во время прослушивания или звонка и 200 часов в режиме ожидания. Полная зарядка занимает час. Bluetooth 5 используется для подключения к источнику звука.

С сегодняшнего дня они доступны за € 29,99. Также поставляются дополнительные три размера затычек для ушей, включая кабель micro USB.