Производитель чехлов опубликовал качественные изображения Nokia 6.2

Инсайдер Mukul Sharma опубликовал в своём Twitter качественные рендеры смартфона Nokia 6.2, анонс которого должен состояться 5 сентября 2019 года.

На изображениях Nokia 6.2 представлен в защитном чехле. На тыльной стороне расположена сдвоенная вертикальная камера с оптикой Carl Zeis, дактилоскопический датчик и аж два модуля светодиодной вспышки. Спереди, в левом верхнем углу, можно увидеть круглый вырез для фронталки. Громкоговоритель находится внизу корпуса, рядом с разъёмом USB-C, также сверху виднеется 3.5 мм разъём для наушников. Работать смартфон, вероятнее всего, будет на чистом Android 9 Pie.