Производитель чехлов раскрыл дизайн OnePlus 7T Pro

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре опубликовал фотографии чехла для смартфона OnePlus 7T Pro, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, никакого круглого блока тыльной камеры, как прочили некоторые слухи, в смартфоне не будет. Вместо него ожидается немного улучшенная по сравнению с OnePlus 7 Pro тыльная камера. Слева от блока камеры будет расположен один небольшой модуль – скорее всего, это времяпролетная камера. Этот датчик точно должен улучшить и без того отличные фотовозможности флагмана OnePlus. Официальная презентация OnePlus 7T Pro запланирована на 26 сентября.