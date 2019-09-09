Производитель чехлов раскрыл дизайн OnePlus 7T Pro

2019-09-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 7T Pro; [35]
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре опубликовал фотографии чехла для смартфона OnePlus 7T Pro, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, никакого круглого блока тыльной камеры, как прочили некоторые слухи, в смартфоне не будет. Вместо него ожидается немного улучшенная по сравнению с OnePlus 7 Pro тыльная камера. Слева от блока камеры будет расположен один небольшой модуль – скорее всего, это времяпролетная камера. Этот датчик точно должен улучшить и без того отличные фотовозможности флагмана OnePlus. Официальная презентация OnePlus 7T Pro запланирована на 26 сентября.


Комментарии и отзывы OnePlus 7T Pro
Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S появ...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S появКомпания Nubia дала старт китайским продажам смартфона Red Magic 3S, который был представлен всего нескол...
Предварительный обзор Wacom MobileStudio...
Предварительный обзор Wacom MobileStudioНа рынке планшетных компьютеров достаточно много интересных продуктов, но практически все они создавались...
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro подеше...
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro подешеКомпания Honor снизила цены на популярные смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro, которые появились в продаже ...
Обзор WRC 8 FIA World Rally Championship...
Обзор WRC 8 FIA World Rally ChampionshipЯ провёл все выходные в гонке WRC 8 FIA World Rally Championship и могу сказать, что такого количества ад...
Acer представляет линейку игровых монито...
Acer представляет линейку игровых монитоAcer представила новую серию игровых мониторов Nitro. Новая серия Acer Nitro XV3 оснащена четырьмя новыми...
Intel увеличит количество ядер с помощью...
Intel увеличит количество ядер с помощьюКорпорация Intel готовится увеличить количество ядер по всей плате, выпустив в следующем месяце новое сем...
Intel Core i9-9900KS будет доступен с ок...
Intel Core i9-9900KS будет доступен с окПанический ответ Intel на процессоры 3-го поколения Ryzen, Core i9-9900KS, будет доступен в октябре. ...
Thermalright выпустила процессорный куле...
Thermalright выпустила процессорный кулеThermalright выпустила кулер для процессора True Spirit 90M Rev B. ...


Обзор Baseus Car Charger BS-C16C1. Автомобильный адаптер с USB Type-CОбзор Baseus Car Charger BS-C16C1. Автомобильный адаптер с USB Type-C
Обзор плюсов и минусов Philips S561. Долгоиграющий бюджетникОбзор плюсов и минусов Philips S561. Долгоиграющий бюджетник
Обзор iBOX PRO-790. Автомобильный видеорегистратор с камерой заднего видаОбзор iBOX PRO-790. Автомобильный видеорегистратор с камерой заднего вида
Обзор Defender Goser GK-772L. Проводная игровая клавиатура с подсветкойОбзор Defender Goser GK-772L. Проводная игровая клавиатура с подсветкой
Плюсы и минусы Meizu 16Xs 6/64GB. Недорогой смартфон с крутой камеройПлюсы и минусы Meizu 16Xs 6/64GB. Недорогой смартфон с крутой камерой
Предварительный обзор Wacom MobileStudio...
Предварительный обзор Wacom MobileStudioНа рынке планшетных компьютеров достаточно много интересных продуктов, но практически все они создавались...
Обзор WRC 8 FIA World Rally Championship...
Обзор WRC 8 FIA World Rally ChampionshipЯ провёл все выходные в гонке WRC 8 FIA World Rally Championship и могу сказать, что такого количества ад...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50Сегодня мы поговорим о новом ноутбуке, который официально представили на выставке IFA 2019. Ноутбук доста...
Предварительный обзор Aorus Liquid Coole...
Предварительный обзор Aorus Liquid CooleЕсли в вашем компьютере уже есть все, о чем толко можно мечтать, то самое время посмотреть в сторону нови...
Candy Rapid'O, новые Candy SmartPro и ду...
Candy Rapid'O, новые Candy SmartPro и дуПо настоящему "умный" дом должен уметь не только включать и выключать лампочки, но и облегчать выполнение...
DJI Osmo Mobile 3, DJI Mavic 2, DJI Osmo...
DJI Osmo Mobile 3, DJI Mavic 2, DJI OsmoНа выставке IFA 2019 компания DJI представила новый 3-осевой стабилизатор DJI Osmo Mobile 3. Как можно до...
Обзор Forged of Blood. Редкий представит...
Обзор Forged of Blood. Редкий представитПришло время окунуться в виртуальный мир стратегии и посмотреть, насколько хорошо вы справляетесь с такти...
Предварительный обзор Motorola One Zoom....
Предварительный обзор Motorola One Zoom.Нельзя сказать, что неожиданно, ведь в сети уже довольно давно витали слухи о новом смартфоне, но Motorol...
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представле...
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлеСегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga. ...
Новые WD Black и WD Passport на IFA 2019...
Новые WD Black и WD Passport на IFA 2019Места под хранение библиотеки игр, фото, видео и документов никогда не бывает много. Внешние и внутренние...
Обзор Devious Dungeon. Странный платформ...
Обзор Devious Dungeon. Странный платформИногда инди-игры радуют нас продвинутым набором геймплейных механик, интересным сюжетом или чем-то в тако...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative S...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative SНе так давно мы опубликовали обзор беспроводных наушников Creative SXFI Air с поддержкой технологии Super...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor