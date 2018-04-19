Производитель чехлов рассекретил дизайн Moto Z3 Play

Производитель чехлов Poetic стал источником утечки качественных изображений смартфона Moto Z3 Play, раскрыв тем самым его дизайн до официального анонса. По данным федеральной комиссии по связи США (FCC) аппарат будет оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, двойной камерой на 12+5 Мп, камерой для селфи на 5 Мп, поддержкой Bluetooth 5.0 и NFC, а также аккумулятором на 3000 мАч Размеры смартфона составляют 156,23:76,7 мм. Также новая утечка подтверждает отсутствие 3,5-мм аудиоразъема.