Производительный смартфон Realme X3 оценен в €295

Бренд Realme пополнил ассортимент мощных смартфонов моделью X3, которую можно назвать облегченной версией недавнего X3 Super Zoom. Новинку оснастили 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц, яркостью 480 кд/м2 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 16 Мп и 8 Мп, основной квадрокамерой с датчиками изображения разрешением 64 Мп (Samsung GW1), 8 Мп, 12 Мп и 2 Мп, прошлогодним флагманским процессором Snapdragon 855 Plus с частотой до 2,96 ГГц и графикой Adreno 640, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 4200 мАч и быстрой зарядкой на 30 Вт. Цена смартфона в Индии составит 295 евро за базовую версию.

Комментарии и отзывы Realme X3
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