Производительность Snapdragon 710 оказалась на уровне Snapdragon 835

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench впервые появилась новая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 710. В однопоточном режиме новинка набрала 1875 баллов, а в многопоточном – 5886 баллов. Это сравнимо с результатами прошлогоднего флагмана Snapdragon 835. Однако здесь речь идет о производительности CPU. Возможности GPU пока держатся в секрете. Предполагается, что первым смартфоном на Snapdragon 710 станет Xiaomi Mi 8 SE, официальный дебют которого состоится уже завтра – одновременно с Xiaomi Mi 8.