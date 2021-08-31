Производство Samsung Galaxy S22 стартует в ноябре

Профильное издание Mydrivers сообщает о том, что производство флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22 стартует в ноябре 2021, а продажи новинок начнутся в январе 2022 года. Ранее сообщалось, что Galaxy S22 и Galaxy S22+ получат тройные основные камеры с главным модулем разрешением 50 Мп, 10-Мп модулем телефото с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, врезанные селфи-камеры, аккумулятор емкостью 4500 мАч, а также топовые платформы Snapdragon 898 и Exynos 2200 у старшей модели. Что до топового Samsung Galaxy S22 Ultra, то он будет отличаться основной камерой разрешением 108 Мп.